استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة في 5 محافظات وضبط 54 متهما

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (54) متهما، بحوزتهم (29 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (33) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4308) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر إجرامي، وضبط (343) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – كفر الشيخ – الإسماعيلية – قنا – الفيوم – مطروح – البحيرة – أسوان – الوادي الجديد)، وبحوزتهم (196 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة).