تشريح جثة سيدة عثر عليها داخل صندوق قمامة في 6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بتشريح جثة سيدة تم العثور عليها مقتولة وجثتها ملقاة داخل صندوق قمامة في ظروف غامضة بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وناظر فريق من النيابة جثة المجني عليها، وتبين أنها سيدة في العقد الرابع من عمرها مرتدية ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات بمناطق متفرقة من الجسد.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، التحريات لكشف غموض العثور على جثة سيدة وسط القمامة في مدينة 6 أكتوبر، وجاري فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة وبلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة وسط القمامة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، ملقاة وسط القمامة.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، كما يفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.