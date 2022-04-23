من أبرزهم «شوقى وبيرم».. كيف استقبل شعراء القرن الشعرين شهر رمضان؟

الشعراء من الأشخاص الذين نظموا قصائد عن شهر رمضان المبارك، فمنهم من استقبله بحفاوة ومنهم من تغزل فيه، وآخرون انتقدوا الظواهر السيئة المتكررة فيه، ومن بين هؤلاء شعراء القرن العشرين، وكان أبرزهم أمير الشعراء أحمد شوقى، وبيرم التونسي، وصادق الرفاعي، وغيرهم من الشعراء الذين استطاعوا حفر اسمهم في ذاكرة التاريخ وذهن القارئ العربي.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة أبرز القصائد التي نظمها شعراء القرن العشرين في حب شهر رمضان المعظم.

- رمضان في قصائد بيرم التونسي

وكتب الشاعر بيرم التونسى، الكثير من القصائد التي يجسد فيها آراءه ومواقفه من المجتمع خلال شهر رمضان، منها:" سبحانه من خلى الأهلة تدور، والشهر بالخيرات علينا يدور، يا صايمين لا تحت نجوم السحور، على السحور يلا قبل الآوان يلا، صوموا بأمر الله والأجر عند الله".

بينما جاء في قصيدة أخرى تتجلى سخرية بيرم من الذين يغادرون إلى المصايف هربا من الحر عندما يحل شهر رمضان ضمن شهور الصيف، فيقول :" فى العامْ دا رمضان يسلِّى وافى على بْلاجْ ستانلى.. واتْجَلى إبليس علينا بكل معْنى التجلّى.. يا بوالعيون فى الحقيقة الأمر ما فيوهْش ضِـيقـه.. القعْدة قعْده بريئهْ وانت اللى عمَّال تِفَلِّى.. ما لْها الخُصور النحيلة تِجـذِبها أرداف تِقيله.. وفْنونْ يا راجلْ جـميلهْ عليها بَشَوَات تِصَلِّـى.. نِعْطَشْ ونِرْوِى النَوَاظِـرْ ونْجوعْ ونِشْبَعْ مناظرْ.. والبحرْ مليَان يا شاطــرْ أشكال وأصناف تِحَلِّى.. جَنْبَكْ هِنَا صحْنْ قِشْطه وهناك تشوفْ وِرْكْ بَطَّه.. وشىء بمايوه تَغَطَّـىَ وشِى مايوهْ رُبْع مِللِّى.. اليوم يفـوت يا جماعْ فى ساعهْ أو رُبْع ساعة.. على الْعطاشَهْ الجـواعه يا ريتْنا صايمين تَملِّى.

- شهر رمضان في قصائد أحمد شوقي

بينما قال أمير الشعراء أحمد شوقى عن الصيام:"الصوم حرمان مشروع، وتأديب بالجوع، وخشوع لله وخضوع، لكل فريضة حكمة، وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة يستثير الشفقة ويحض على الصدقة، يكسر الكبر، ويعلم الصبر، ويسن خلال البر، حتى إذا جاع من ألف الشبع، وحرم المترف أسباب المنع، عرف الحرمان كيف يقع، وكيف ألمه إذا لذع" بحسب ما جاء في مقدمة ديوانه" أسواق الذهب".

بينما كتب قصيدة عن رمضان وجاء مطلعها:

رَمَضانُ وَلّى هاتِها يا ساقي

مُشتاقَةً تَسعى إِلى مُشتاقِ

ما كانَ أَكثَرَهُ عَلى أُلّافِها

وَأَقَلَّهُ في طاعَةِ الخَلّاقِ

اللَهُ غَفّارُ الذُنوبِ جَميعِها

إِن كانَ ثَمَّ مِنَ الذُنوبِ بَواقي

بِالأَمسِ قَد كُنّا سَجينَي طاعَةٍ

وَاليَومَ مَنَّ العيدُ بِالإِطلاقِ

ومع ذكريات هذا الشهر نرى أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله يقف عند ذكرى نزول الوحي الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار ( حراء) في شهر رمضان فيقول:

سائل حراء وروح القدس هل علما

مصون سر عن الإدراك منكتم

كم جيئة وذهاب شرفت بهما

بطحاء مكة في الإصباح والنسم

ووحشة لابن عبدالله بينهما

أشهى من الأُ نس بالأحباب والحشم

يسامر الوحي فيها قبل مهبطه

ومن يبشر بسيما الخير يتسم

- رمضان في شعر مصطفى الرافعي

ولم تخلو قصائد الأديب والشاعر مصطفى صادق الرافعى من الحديث عن رمضان، فنظم قصيدة يقول في مطلعها: "فديتك زائراً فى كل عام.. تحيا بالسلامة والسلامِ.. وتُقْبِلُ كالغمام يفيض حيناً".

- الشاعر السيد الداوودي يتغزل في رمضان

وأما الشاعر حمد السيد الداوودي، فتغزل في الشهر الكريم معبراً عن مدى أشواقه في قصيدة يقول في مطلعها:

لما دنوت انهالت الأشواق

وهفا إليك الواله المشتاقُ

لك غُرة كالشمس في ريعانها

في كل ناحية لها إشراقُ