تجديد حبس المتهم بقتل سيدة في نهار رمضان بالغربية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السنطة الجزئية بمحافظة الغربية، تجديد حبس المتهم بقتل سيدة عجوز في نهار رمضان بـ 4 طعنات متفرقة في أنحاء الجسم، داخل منزلها بقرية كفر الحاج داود بدائرة مركز السنطة 15 يوما، على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد بدافع السرقة.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغا بالعثور على جثة سيدة عجوز في العقد السابع من العمر، غارقة وسط دمائها في منزلها بقرية كفر الحاج داود بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة عجوز في العقد السابع من العمر غارقة وسط دمائها في منزلها وتعيش بمفردها مع نجلها المعاق.

وتبين من التحريات أن مرتكب الحادث مسجل خطر مقيم بقرية بركة السبع وكان يتردد على جدته، جارة المجني عليها، وعندما لاحظ أنها تعيش بمفردها قرر سرقتها وغافلها وتسلل إلى شقتها في نهار رمضان، وأثناء ذلك تصادف وجودها في صالة الشقة، اعترضته المجني عليها، وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها وفر هاربا قبل أن ينتبه إلية أي شخص من جيران المجني عليها.

واعترف المتهم بجريمته باستخدام سلاح أبيض ثم البحث عن أي أموال أو مصوغات ذهبية بالشقة إلا إنه لم يعثر على شيء.

شهد طريق بشبيش التابع لدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حادثا مأساويا حيث لقى طفل مصرعه وأصيب صديقه بإصابات بالغة نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة والمصاب لتلقي العلاج من كسور وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق قرية بشبيش التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وشرطة النجدة ومباحث مركز المحلة الكبرى إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارتي إسعاف وبالمعاينة تبين وقوع حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، ما أدى لوفاة ربيع مسعد ١١ سنة تلميذ بالصف الخامس الابتدائي نتيجة نزيف بالمخ وكسور ناتجة عن الحادث، وإصابة آخر يدعى البيلي أحمد ١٢ عاما بالصف السادس الابتدائي، وتم نقلهما بواسطة الإسعاف إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول واستدعاء اهلية المصاب والمتوفى والتصريح بالدفن.