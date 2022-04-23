السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تدرس الانضمام لنظام المراسلات المالية الروسى

البنوك الروسية
البنوك الروسية

قال السفير الماليزي لدى روسيا بالا تشاندران إن بلاده تدرس بعناية نظام الرسائل المالية الروسي، وقد تنضم إليه إذا استوفى عددًا من المعايير، وذلك بعد إعلان موسكو تأسيس بديل لنظام سويفت العالمي للمراسلات بين البنوك استجابة لمخاطر فصل البنوك الروسية عن ذلك النظام.


وأضاف السفير الماليزي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم السبت ، "أن هذا لا ينطبق فقط على ماليزيا، ولكن على أي شريك آخر يتعامل مع روسيا، فهم جميعهم يستكشفون سبل كيفية القيام بذلك، إذا كانت هناك مؤشرات على أن هذا حل تجاري جيد، فأنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك".


وأوضح تشاندران أن سفارة بلاده واجهت مشاكل مالية بعد العقوبات الغربية ضد بنك "فيه تيه بيه"، وتم حظر حسابات بالعملات الأجنبية.. لافتًا إلى أن المشكلة هي أن الإجراءات أثرت على العمليات المالية للسفارة، حيث إن السلطات الروسية منعت الدولارات، وبالتالي لم تتمكن السفارة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

السفير الماليزي لدى روسيا بالا تشاندران نظام الرسائل المالية الروسي لنظام سويفت العالمي

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