ضبط المتهم بإدارة وكر إجرامى لتجارة الأسلحة النارية بأسيوط

داهمت الأجهزة الأمنية وكرًا إجراميًا اتخذه عاطل لتجارة الأسلحة وبيعها للخارجين عن القانون، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهم.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى- الأمن العام»، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، ومديرية أمن أسيوط، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته «11 فرد خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار».

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار .