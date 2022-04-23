فتح باب التحويلات بالمدرسة المصرية الدولية في زايد

أعلنت مدرسة المصرية الدولية بزايد، عن فتح باب التحويلات الى المدرسة من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الأول الثانوي، فى المواعيد التالية من 1 مايو 2022، وحتى 31 مايو 2022، على ان تكون جميع الطلبات المقدمة الى المدرسة فى قوائم الانتظار لحين توافر أماكن داخل المدرسة ويكون التقييم الأفضل الطلبة المتقدمين بشرط توافر الشروط التالية:

شروط التقديم:

1) أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية

2) تقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط

3) حصول الطالب فى العام الدراسي 2021/2022 على نسبة 95% من مجموع الدرجات

4) اجتياز الطالب للاختبار الذي تعقدة المدرسة والذي سيحدد تاريخة فيما بعد

5) الموافقة على اللائحة الداخلية للمدرسة .

وحددت المدرسة أن يتم التقديم وفق الخطوات التالية :

1) تعبئة الاستمارة المعدة لذلك على موقع المدرسة www.eis-zayed.com وطباعتها

2) الدخول على الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل

3) التأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها من ولى المر

4) تقديم المستندات التالية داخل المدرسة

- طباعة الاستمارة من على موقع المدرسة والتوقيع عليها

-إثبات قيد من المدرسة معتمد بختم النسر من الإدارة التعليمية

- طباعة اللائحة من على موقع المدرسة والتوقيع عليها

-الالتزام بتقديم بيان درجات معتمد من الإدارة يفيد بحصول الطالب على مجموع 95% عند قبول الطالب

- صورة شخصية للطالب

6) يتم استلام الاوراق واستمارة التقديم المطبوعة من على الموقع أحد أيام 26 - 29- 30- 31 من شهر مايو 2022 بالمدرسة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

وأعلنت المدرسة أن الصف الثاني لرياض الأطفال لا توجد له تحويلات نظرا لعدم توافر أماكن.