سقوط عنصرين إجراميين بتهمة ترويج المخدرات في أسوان

حاول عنصران إجراميان، ترويج كمية كبيرة من مخدر البانجو على عملائهما، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة، واستخدما سلاحًا ناريًا، للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

ووردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن أسوان، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بأسوان، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم شرطة أول أسوان، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما: (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، 8 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر البودر، عدد من الأقراص المُخدرة، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما.