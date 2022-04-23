ضبط تاجر مخدرات بالمرج

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المرج.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس– مبلغ مالى – هاتفين محمولين).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.