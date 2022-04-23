السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 أطنان أرز أبيض ودقيق وسكر داخل محل لتجارة السلع الغذائية بالجيزة

أرز أبيض
أرز أبيض

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 5 أطنان "أرز أبيض- دقيق أبيض- سكر حر" معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وضبط 1272 عبوة "زيت طعام" معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر داخل محل لتجارة السلع الغذائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

وردت معلومات إلى العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام محل لتجارة السلع الغذائية بتخزين سكر ودقيق أبيض وأرز أبيض معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. 

وبإجراء التحريات تبين أنه يقوم بعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. 

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبوالخير، النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبقيادة العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين، تم ضبط المدير المسئول عن المحل، وعثر بحوزته على «5 أطنان أرز أبيض- دقيق أبيض- سكر حر» معبأة داخل عبوات، وضبط «1272 عبوة زيت طعام» معبأة داخل عبوات دون مستندات. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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وائل لطفي

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