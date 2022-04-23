السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1255 قضية تموينية و140 طن سلع مدعمة فى السوق السوداء

قضية تموينية
قضية تموينية

تتصدى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بقوة لمحاولات احتكار السلع وحجبها عن الأسواق، بهدف رفع أسعارها، لتحقيق مكاسب مضاعفة، بطريقة غير مشروعة، وتقوم الإدارة بحملات مكثفة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمكافحة كل الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود الإدارة تحت إشراف اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 1255 قضية تموينية متنوعة، من بينها 6 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية، بإجمالى مضبوطات بلغت 30,530 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف" 3800 عبوة، 352 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت 29,550 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – لحوم - أعلاف، 1272 عبوة زيت طعام، 13 أسطوانة بوتاجاز، 1151 عبوة سجائر".

ونجحت الحملات برئاسة اللواء محمد رجائي، نائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في ضبط 370 قضية فى مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 15 قضية "تصرف دقيق مدعم"، 7 قضايا تجميع دقيق مدعم، 5 قضايا استخدام الخبز فى المطاعم، 86 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 102 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 43 قضية عدم وجود سجل، 22 قضية توقف عن الإنتاج، 18 قضية بيع خبز بأزيد من السعر، 72 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 6 أطنان دقيق مدعم «تصرف»، 3,100 طن دقيق مدعم «تجميع»، 134 رغيف، 186 بطاقة تموينية ذكية، طن دقيق حر بيع بأزيد من السعر.

وتمكنت الحملات من ضبط 24 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها "420 عبوة زيت تموينى، 27140 إسطوانة، 7000 لتر سولار، بنزين"، حيث بلغ إجمالى المضبوطات "69,180 طن، 6643 عبوة، 27153  أسطوانة بوتاجاز، 7000 لتر سولار، بنزين" 186 بطاقة تموينية ذكية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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