السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز سرقة أحد المراكز الطبية بالقاهرة

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بأحد المراكز الطبية الكائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة جهاز "لاب توب" 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - اسطوانة أكسجين- اسطوانة بوتاجاز - سماعة طبيب -4 خط  هاتف محمول) من داخل المركز عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "التسلق وكسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

بث مباشر..مسيحيو العالم يستعدون لاستقبال النور المقدس

بالأرقام .. أين وصل وضع وباء كورونا في مصر والعالم؟

بعد فاتن أمل حربي .. «القومي للمرأة» يبرز الحقوق المالية للأولاد والنفقات أو الأجور

مصرع عامل وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص بالشرقية

«أخبار فاتتك».. فحص حسابات «زيلينسكي» المصرفية وأوروبا تستغني عن الغاز الروسي مؤقتا

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها في الشرقية.. والقبض عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة

إسرائيل تمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها

وسائل إعلام: مخاوف إسرائيلية من اتساع نطاق المواجهات على خلفية أحداث الأقصى