كشف لغز سرقة أحد المراكز الطبية بالقاهرة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بأحد المراكز الطبية الكائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة جهاز "لاب توب" 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - اسطوانة أكسجين- اسطوانة بوتاجاز - سماعة طبيب -4 خط هاتف محمول) من داخل المركز عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "التسلق وكسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.