ضبط متهم بتهديد سيدة بـ«سكين» لسرقتها في مدينة نصر

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بقيام شخص مجهول بالدخول للشقة سكنها من أحد منافذها وسرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - هاتفها المحمول) عقب تهديدها باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير المتهم أمكن تحديده وتبيَّن أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أضاف بأنه نظرًا لسابقة عمل والده كحارس للعقار محل البلاغ وعلمه بكون المجني عليها مقيمة بمفردها وإحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها فخطط لسرقتها.

وفي سبيل ذلك، تمكن من تسلق المواسير والدخول للشقة، وفور استشعار المجني عليها به، قام بتهديدها على النحو المُشار إليه، واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار وأقر بحيازته للسلاح الناري، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وأداة حديدية يستخدمها في فتح النوافذ.

وباستدعاء المجني عليها، تعرفت على المضبوطات، واتهمته بسرقتها بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.