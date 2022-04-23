السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأرز فى السوق المحلية وارتفاعها عالميا اليوم السبت

الارز
الارز

استقرت أسعار الأرز في السوق المحلية لدى تاجر الجملة، خلال تعاملات، اليوم السبت، 23-4-2022، بعد أن قفزت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير أمس الجمعة.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية انخفاضًا، عند ختام تداولات أمس.

وفي ظل متابعة التغيرات التي تطرأ على أسواق السلع الغذائية في مصر، تقدم «أسواق للمعلومات» أسعار الجملة للأرز بنوعيه.

أسعار الجملة للأرز في السوق المحلية اليوم «بالطن»

استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» بالأسواق المحلية، ليصل السعر إلى 7,400 جنيه للطن، كما ثبتت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 7,000 جنيه.

وثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، ليصل سعر الطن إلى 11,400 جنيه، واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 10,400 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وبلغ سكر كيلو الأرز للمستهلك نحو 12 جنيهًا.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

هبطت أسعار العقود الآجلة للأرز عند إغلاق تداولات الجمعة في بورصة شيكاغو التجارية، حيث انخفض عقد مايو ليصل إلى 16.205 دولار للقنطار، بمقدار تراجع بلغ 0.025 دولار بنسبة 0.15% «وقت نشر هذا الخبر».

وتراجع عقد يوليو 2022 بمقدار 0.030 دولار، ليسجل 16.550 دولار للقنطار، أي بنسبة هبوط 0.18%.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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