السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط المتهمين بسرقة 3 أسطوانات بوتاجاز - 2 شاشة LCD من داخل شقة بدر

المتهمين
المتهمين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (3 أسطوانات بوتاجاز - 2 شاشة LCD) من داخل الشقة محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - أجنه حديدية  -مفك كهربائي) و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما  ("سيئ النية" مقيمان بدائرة القسم) وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وحبس المتهمين.

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