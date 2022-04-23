ضبط تشكيل عصابي يسرق متعلقات المواطنين بالإكراه في القاهرة

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابة بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المواطنات، مقيمة بالجيزة) بأنها عقب خروجها من محل عملها الكائن بدائرة القسم استقلت سيارة أجرة بداخلها شخصين من أحد المواقف للعودة لمسكنها، ولدى وصوله للطريق الدائري فوجئت بقيام أحدهما بتهديدها بسلاح أبيض والاستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول، مبلغ مالي) كرهاً عنها.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعـة وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "سكين") وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعـة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليه ، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهاً تحت تهديد الأسلحة البيضاء ، وأنهما وراء ارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من إحدى السيدات ، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول ملك المجنى عليها ، وباستدعاء المجنى عليها في الواقعة الثانية تعرفت على المتهمين ، واتهمتهما بسرقتها بالإكراه وأقرت بعدم قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.