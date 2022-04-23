السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2509 مخالفات مرورية على طرق ومحاور القليوبية

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 2509 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

أسفرت الحملة عن ضبط 2509 مخالفة مرورية، بينها 1092 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1017 مخالفة متنوعة، وضبط 45 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و33 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 7 دراجات غير مرخصة، وتحرير 20 مخالفة ملصقات، و272 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 27200 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 24 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2350 جنيها مصالحات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

بعد فاتن أمل حربي .. «القومي للمرأة» يبرز الحقوق المالية للأولاد والنفقات أو الأجور

«أخبار فاتتك».. فحص حسابات «زيلينسكي» المصرفية وأوروبا تستغني عن الغاز الروسي مؤقتا

بث مباشر..مسيحيو العالم يستعدون لاستقبال النور المقدس

النيابة تواصل التحقيقات حول قيام طالبة طب بقتل زميلها

مصرع شاب وطالب في حادث تصادم بالشرقية

وزير الداخلية يهنئ الرئيس وقيادات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة

إسرائيل تمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها

وسائل إعلام: مخاوف إسرائيلية من اتساع نطاق المواجهات على خلفية أحداث الأقصى