السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط 30 طن أغذية احتكرها التجار

أغذية
أغذية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 382 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 69 طن مواد غذائية.

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الاستراتيجية في ضبط أكثر من 30 طن سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 29 طنا.

وأسفرت الجهود فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة عن ضبط أكثر من 9 أطنان سلع غذائية، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 970 قضية من بينها 86 قضية "خبز ناقص الوزن" و102 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".

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