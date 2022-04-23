تايوان تسجل 4204 إصابات جديدة بكورونا

ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 4204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، من بينها 4126 إصابة تم انتقالها محليًا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المحلية يمثل ارتفاعًا قياسيًا آخر ليوم واحد واليوم التاسع الذي تسجل فيه تايوان أكثر من ألف إصابة محلية.

وأكدت تايوان حتى الآن تسجيل 51 ألفًا و298 إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 40 ألفًا و977 حالة إصابة محلية.

ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة بسبب الفيروس، ما زال عدد حالات الوفاة المؤكدة بسبب الفيروس في البلاد 856 حالة، حسب بيانات المركز.