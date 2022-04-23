السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تسجل 4204 إصابات جديدة بكورونا

تايوان
تايوان

ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 4204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، من بينها 4126 إصابة تم انتقالها محليًا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المحلية يمثل ارتفاعًا قياسيًا آخر ليوم واحد واليوم التاسع الذي تسجل فيه تايوان أكثر من ألف إصابة محلية.

وأكدت تايوان حتى الآن تسجيل 51 ألفًا و298 إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 40 ألفًا و977 حالة إصابة محلية.

ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة بسبب الفيروس، ما زال عدد حالات الوفاة المؤكدة بسبب الفيروس في البلاد 856 حالة، حسب بيانات المركز.

مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان فيروس كورونا إجراءات الوقاية من فيروس كورونا أحدث طرق مواجهة فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

بعد فاتن أمل حربي .. «القومي للمرأة» يبرز الحقوق المالية للأولاد والنفقات أو الأجور

«أخبار فاتتك».. فحص حسابات «زيلينسكي» المصرفية وأوروبا تستغني عن الغاز الروسي مؤقتا

بث مباشر..مسيحيو العالم يستعدون لاستقبال النور المقدس

النيابة تواصل التحقيقات حول قيام طالبة طب بقتل زميلها

مصرع شاب وطالب في حادث تصادم بالشرقية

وزير الداخلية يهنئ الرئيس وقيادات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة

إسرائيل تمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها

وسائل إعلام: مخاوف إسرائيلية من اتساع نطاق المواجهات على خلفية أحداث الأقصى