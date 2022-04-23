رمضان 2022.. علامات ليلة القدر الصحيحة

نستعرض لكم فى هذا التقرير علامات ليلة القدر، حيث تزايد البحث، خلال اليومين الماضيين، عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن علامات ليلة القدر الصحيحة، هذه الليلة التى ينتظرها المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها كل عام، بحالة من الحب والفرحة والبهجة، فهي الليلة التى يغفر الله فيها الذنوب والمعاصى، ويعطى كل سائل حاجته ومقصوده، لذلك يتحسس المسلمون هذه الليلة فى العشر الآواخر من شهر رمضان المعظم.

وشهدت مواقع البحث الإلكترونية، خلال اليومين الماضيين، تردد ملايين المسلمين للتعرف على علامات ليلة القدر الصحيحة، حيث يسعى كثيراً من المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها إلى بلوغ ليلة القدر ونيل فضلها وبركتها خاصة أن هذه الليلة تأتى مرة واحدة فى العام.

علامات ليلة القدر الصحيحة

وقال علماء دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق، إن ليلة القدر بها العديد من العلامات الصحيحة وأخرى غير صحيحة ويبحث المسلمون عن علامات ليلة القدر الصحيحة والتي تعتبر من الليالي الصافية الهادئة ولا يشعر فيها الإنسان بحرارة الجو في تلك الليلة، كما تسطع الشمس في ذلك اليوم بدون شعاع ويكون قرص الشمس فيها بارز يستطيع الإنسان النظر إليه بدون أي صعوبة.

وأوضحت «الإفتاء» أن تكون الليلة السابقة لها صافية ليس بها أي شهب أو نيازك من السماء، وتمتاز بالسكون والطمأنينة والسلام النفسي، وذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" عن علامات ليلة القدر الصحيحة "منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها"، فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة: "إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ".

وقالت دار الإفتاء المصرية، على لسان المفتي السابق، الدكتور نصر فريد واصل إن الله له حكمة في إخفاء موعد ليلة القدر حتى يبدأ الإنسان في التعبد والتقرب إلى الله والتحري عن تلك الليلة.

وأضاف "واصل" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوقظ أهله في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان للتهجد والتعبد تقربًا إلى الله؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر، حيث قال تعالى: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".