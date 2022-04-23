محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

وجاء في البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة أعياد تحرير سيناء المجيدة".

وأضافت: “تلك المناسبة الغالية على قلوب المصريين جميعاً والصفحة المشرفة في سجل التاريخ المصري والتي تؤكد على براعة الدبلوماسية المصرية وتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها مع استرداد سيادتها الكاملة على كل شبر من سيناء الحبيبة التي قدم من أجلها أبناء الوطن من أبطال القوات المسلحة البواسل دمائهم لأجل عودتها لمصرنا الغالية”.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي.



