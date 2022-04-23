«تعليم مطروح» و«الأوقاف» تستعرضان خطة التوعية الدينية لطلاب المدارس

استعرض عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الأوقاف بالمحافظة، منظومة التعاون لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم محاضرات دينية بمدارس المحافظة بكافة الإدارات التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023، والتي تهدف إلى ترسيخ التعاليم السمحة ووسطية الدين الإسلام ونشر الفكر الوسطي المعتدل ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة ونشر صحيح الدين.

كما تناول اللقاء مناقشة الاستعدادات النهائية لاحتفالية الليلة المحمدية وتكريم حفظة القرآن الكريم بمحافظة مطروح منتصف الأسبوع الحالي والتي ستقام بالتنسيق بين تعليم مطروح ومديرية الأوقاف برعاية وحضور اللواء خالد شعيب قائد الإقليم.

وكيل تعليم مطروح