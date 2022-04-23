تحرير 99 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء علاء فاروق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة، خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 99 قضايا تموينية متنوعة من بينهم: 16 قضية عدم حمل شهادة صحية، و15 عدم الإعلان عن أسعار، 8 إدارة منشأة بدون ترخيص، و12 بيع بأزيد من السعر الرسمي، و11 إنتاج خبز ناقص الوزن، و20 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.