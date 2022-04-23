السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1215 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1215 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف العقيد عادل هندي رئيس مباحث المرور بالجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 691 انتظار خاطئ، و 148 بدون قيادة، و 415 بدون تسيير، و 355 متنوعة، 658 نـمـوذج 125، و 315 مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و 412عكس الاتجاه، 321 عدم استخدام حزام الأمان، 198 حملة السرفيس، 410 التصالح الفوري '648 ملصقات ومعلقات، 322 زجاج فاميه، 512 تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

وحدد قانون المرور، عقوبات صارمة للمخالفات المرورية التي لا يُسمخ فيها بالتصالح، وأن تغليظ العقوبات على المخالفين الهدف منه الحد من كوارث المرور والحوادث المروعة التي تحدث بشكل مستمر على الطرق في مشهد مؤلم لنزيف الأسفلت، وساهمت تلك الإجراءات في السنوات الأخيرة في الحد من الحوادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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