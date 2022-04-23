السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

1548 محضر إشغال طريق خلال 24 ساعة بالجيزة

محضر إشغال طريق
محضر إشغال طريق

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال.

وقامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد هانى الحسينى رئيس مباحث المرافق بحملة مكبرة من رفع  1548 حالة إشغال للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع و الميادين.

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وائل لطفي

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