اليوم.. الحكم على المتهم بالاعتداء على الفنانة «أنوشكا»

تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، الحكم على المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا، بالسب والقذف، بعدما عاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها، أثناء سيرهما بـ "كمبوند" سكنى بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن الفنانة أنوشكا حررت محضرًا فى شهر نوفمبر الماضي، اتهمت فيه أحد جيرانها بالاعتداء عليها بالسب والقذف داخل كمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، بعدما عاتبته نتيجة اعتداء أحد كلابه على الكلب الذي تملكه.

و تلقى قسم أول أكتوبر بلاغًا من الفنانة اتهمت في أحد جيرانها داخل "الكمبوند" السكني المقيمة فيه، بالاعتداء عليها بالسب والقذف بعدما هاجم كلبه كلبها أثناء سيرهما داخل "الكمبوند".

وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية، وتم تحديد جلسة 19 مارس الماضي، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.