التحقيق في العثور على جثة سيدة بمدينة 6 أكتوبر

بدأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة سيدة، بمدينة 6 أكتوبر، لكشف ملابسات مقتلها والتوصل لهوية المتهم بالتخلص منها، كما تم مناظرة الجثة لبيان الإصابات التي بها، وتم نقلها إلى المشرحة، لبيان سبب الوفاة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى أقوال الشخص الذي عثر على الجثة، وذكر أنه عثر عليها وسط القمامة، فأسرع لإبلاغ رجال المباحث.

كما لجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، للتوصل لهوية الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- تفاصيل البلاغ

وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة وسط القمامة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، ملقاة وسط القمامة.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، كما يفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.