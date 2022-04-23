السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 521 مخالفة لعدم ارتداء «الخوذة» بالجيزة

الخوذة
الخوذة

شن رجال مرور الجيزة حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وسحبت الجهات المعنية 521 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وعدم ارتداء الخوذة لقائدي الدرجات النارية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وانتهت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، في 30 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني، تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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