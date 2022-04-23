السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل حاول ترويع 20 كيلو حشيش في الإسكندرية

حشيش
حشيش

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو بقصد الاتجار به على عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

و تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم المنتزه ثالث مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت (20 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المواد رامي مدير وزن ابو تحقيقات الإسكندرية حبس حشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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