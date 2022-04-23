«حدث ليلا».. مصرع وإصابة 4 بانقلاب سيارة بأسوان وحبس اثنين في «العقاقير المغشوشة»

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام، نرصد أبرزها في نشرة الحوادث التي حدثت ليلا والتي كانت كالتالي.

- بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

شهدت قرية وادى الصعايدة بمركز إدفو التابعة لمحافظة أسوان، انقلاب سيارة في ترعة بجوار كوبري كعوان بالقرية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ومصرع سيدة، و تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل السيدة التي لقيت مصرعها إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقي رئيس مباحث مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة بجوار كوبري كعوان بقرية وادي الصعايدة بالدائرة التابعة للمركز، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل السيدة التي لقيت مصرعها إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين إن المصابين حالتهم الصحية مستقرة، وهم بينهم طفلين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى وسوف يتم خروجهم فور تحسن حالتهم الصحية.

بـ7 ملايين جنيه.. ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية بـ175 كيلو حشيش

نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية، وبحوزته 175 كيلو جرام لمخدر الحشيش تقدر قيمتها بحوالي 7 ملايين جنيه، بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من متجري وحائزي المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام سائق له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية بالتردد على دائرة القسم مستقلا سيارة "نقل" ومزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وعثر بحوزته على (175 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة فتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 7 ملايين جنيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- حبس اثنين وضبط وإحضار آخرينَ في واقعة «العقاقير الطبية المغشوشة» بالقليوبية

أمرت النيابة العامة ،أمس، بحبس متهمَيْنِ أربعة أيام احتياطيًّا، وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بإنتاج أدوية طبية مغشوشة(يونيكتام وراميتاكس وزولامول)، بقصد الِاتِّجار فيها، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وإدارة منشأة دون ترخيص.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول أخبارٍ ومنشوراتٍ تفيدُ تداولَ عقارٍ طبيٍّ مغشوش (يونيكتام) بالأسواق، وتزامن ذلك مع ورود بلاغ بضبط مخزنٍ لتصنيع ذلك العقار بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأجرت النيابة العامة معاينةً للمخزن المضبوط، فتبينت احتواءَهُ على ما يزيد على 5 آلاف علبة لعقار (يونيكتام)، وكمية أخرى من عقار (راميتاكس) جاهزة للتداول، وعدد كبير من النشرات الداخلية للعقارينِ وعقار (زولامول)، وكمية كبيرة من الموادِّ الخام والزجاجات الفارغة، وأدوات طحن وخلط وتغليف.

- التحقيق مع المتهم بقتل زوجته الحامل فى الإسماعيلية

تجري النيابة العامة بفايد، تحقيقات موسعة مع المتهم بقاتل زوجته لوجود خلافات زوجية بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجنى عليها "مريم"، 25 عامًا، مقيمة قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلهم، واتهموا الزوج "أحمد.ط" بارتكابه الواقعة وهرب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الجثمان.

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتقل إسعاف نقل الجثمان بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي

إصابة 9 في تصادم سيارتين بطريق الحواويش بسوهاج

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، على طريق الحواويش، دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

كان قد تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحواويش دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث و بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو وأخرى ربع نقل، على طريق الحواويش دائرة المركز.

ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وجارِ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لتتولى النيابة العامة التحقيقات.