«فاينانشيال تايمز»: تصريحات جونسون عن روسيا ستثير غضب أوكرانيا

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تتناقض مع "الجبهة الموحدة" للسبعة الكبار، وستثير غضب أوكرانيا.

في وقت سابق، أقر جونسون بالاحتمال الواقعي لانتصار روسيا.

وفي مؤتمر صحفي، وخلال تعليقه على تقييمات وكالات المخابرات الغربية لإمكانية مواصلة العملية الخاصة في أوكرانيا حتى نهاية العام وانتصار روسيا، قال جونسون: "إنه لأمر محزن أن هذا احتمال واقعي بالطبع".

ووفقًا للصحيفة، تتعارض كلمات جونسون مع خطابه السابق: قبل أسابيع قليلة فقط، حين أعرب عن ثقته في "انتصار" أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لم تكشف هويته، القول، إن تصريح جونسون سيثير غضب سلطات كييف.

و على صعيد آخر، وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المحادثات التي عقدها مع نظيره الهندي بأنها "رائعة"، معربًا عن اعتقاده بأنها تعزز العلاقات بين البلدين من كل الوجوه.

وأكد جونسون، أنه سيتم المضي قدمًا في خريطة الطريق ذات العشرة أعوام للعلاقات البريطانية- الهندية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

وتابع قائلًا: "كان من الرائع مقابلتك خلال مجموعة السبع، ولكن منذ ذلك الحين فإن الإكراه الاستبدادي تنامي، ولذلك من الضروري تعميق تعاوننًا والذي يتضمن مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره الهندي اليوم على إقامة شراكة أمنية ودفاعية جديدة وموسعة، مشيرًا إلى أن التزامًا دام عقودًا لن يشكل رابطة أقوى بين البلدين فحسب، بل سيدعم أيضًا هدف رئيس الوزراء الهندي لحملة "صنع في الهند".

وقال جونسون، إن بريطانيا ستصدر ترخيص تصدير عام مفتوحًا للهند، مما يقلل من البيروقراطية ويقلل من زمن تسليم المشتريات الدفاعية.

وأضاف جونسون، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الهندي، على العمل معًا من أجل مجابهة التهديدات في البر والبحر والجو والفضاء وعالم الفضاء الرقمي، وأكد أن البلدين سيتخذان خطوات كبيرة معًا في مجال أمن الطاقة "لمساعدة بعضنا البعض لتقليل الاعتماد على الهيدروكروبات المستوردة، وتبنى بدائل أرخص وأكثر استدامة ومنتجة محليًا".