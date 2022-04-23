حملات أمنية لضبط تجار المخدرات قبل احتفالات عيد الفطر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية مكبرة لضبط تجار ومروجي المخدرات بجميع دوائر العاصمة قبل بدأ احتفالات عيد الفطر المبارك.

وشملت الحملة تشكيل فرق من ضباط مباحث العاصمة وضباط الأمن العام ومباحث المخدرات.

ومن جانبه، عقد اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، اجتماعًا باللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ومفتشي المباحث ومديري القطاعات وضباط المباحث بجميع الدوائر.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة "للدستور" أن الجندي وجه باليقظة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي في جميع الدوائر لتأمين احتفالات الأقباط ومنع تسلل اي من العناصر الارهابية او الإجرامية الي محيط دور العبادة المسيحية.

وأوضح أن هناك خطة عمل جديدة تم الإتفاق عليها وتم التنسيق بين كافة الإدارات المعنية و إنتداب ضباط من فرق التدخل السريع وفرق من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة لتأمين المنشأت الدينية والكنائس مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و ضباط البحث الجنائي بالقاهرة.

ومن جانبه وجه "الجندي" بإنتداب عدد من رجال المفرقعات لتمشيط محيط جميع الكنائس ودور العبادة وتركيب البوابات الإلكترونية للكشف عن المفرقعات والمعادن قبل تعيين خدمة شرطية من ضباط الأمن العام والمباحث عليها.

ووجه بعدم دخول السيارات الي محيط الكنيسة علي أن يقوم الزوار بركن سياراتهم الخاصة خارج الكنيسة لتجنب تسلل أي عناصر إرهابية او إجرامية الي دور العبادة.