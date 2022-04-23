السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كوريا الجنوبية: عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يزيد بأكثر من الضعف

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 أظهرت البيانات أن عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في كوريا الجنوبية زاد بأكثر من الضعف بين عامي 2017 و2021، وهو اتجاه تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

ووفقًا لخدمة مراجعة وتقييم التأمين الصحي، ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن من 14,966 مريضا في عام 2017 إلى 31,170 مريضا في العام الماضي.

 

وزاد عدد الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة بمقدار 3.4 أضعاف ليصل إلى 9,676 شخصا، وعدد المريضات الإناث بمقدار 1.7 مرة ليصل إلى 20,494 مريضة.

 

وبحسب العمر، كانت فئة الثلاثينيات من العمر صاحبة النسبة الأكبر عند 22.1%، وتلتها فئة الأربعينيات من العمر بنسبة 21.6%، والخمسينيات بنسبة 13.2%.

 

وكانت الزيادة أسرع بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، حيث زاد عدد المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن بمقدار 3.6 أضعاف ليصل إلى 4,457 شخصا، وتضاعف الرقم بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام ثلاث مرات ليصل إلى 3,102 شخص.

 

وقالت البيانات إن تغيير النظم الغذائية وزيادة العادات غير الصحية أثناء الجائحة يبدو أنهما ساهما في حدوث هذه المشكلة.

 

كما أظهرت البيانات أن عدد المرضى الذين يعانون من نقص التغذية تضاعف من 149,791 مريضا في عام 2017 إلى 335,441 مريضا في العام الماضي. ومن بينهم 254,383 امرأة و81,058 رجلا.

 

وبحسب العمر، شكلت فئة الخمسينيات من العمر أكبر حصة بنسبة 24%، وتلتها فئة الستينيات من العمر بنسبة 21%، وفئة الأربعينيات بنسبة 16.8%.

 

وكان معدل الزيادة الأعلى بين المراهقين والأطفال، حيث تضاعف عدد المرضى الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام إلى 7,822 مريضا، بينما زاد عدد المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما بمقدار 2.8 ضعفًا إلى 13,522 مريضا.

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وائل لطفي

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