ارتفاع عدد المصابين بحادث إطلاق النار بالعاصمة الأمريكية واشنطن إلى 4 أشخاص

ارتفع عدد المصابين بحادث إطلاق النار بالعاصمة الأمريكيّة واشنطن إلى أربعة مصابين، حسب ما أعلنت الشرطة التي انتشرت بكثافة في الموقع وباشرت تعقّب أثر أحد الرجال.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، أصيب أربعة أشخاص بينهم فتاة تبلغ 12 عامًا جرّاء إطلاق النار، و نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى و باتت حالهم مستقرّة، وعولج شخص رابع في الستّينات من عمره في مكان الواقعة.

وقال ستيوارت إيمرمان، نائب رئيس شرطة واشنطن للصحفيّين "نبحث عن شخص" في إطار التحقيق هو ريموند سبينسر البالغ الثالثة و العشرين، وهو مطلوب بسبب صلات له بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، ومدعوّ للحضور إلى مركز الشرطة.

وبعد استدعائهم نحو الساعة 15,20 بالتوقيت المحلّي (19,20 بتوقيت جرينتش)، طوّق المنطقة عدد كبير من عناصر الأمن مزوّدين بنادق ودروعًا واقية، و فرضوا إغلاقًا أمنيًا في عدد من الجامعات و المدارس.

ووفقًا وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية دارت الوقائع في حيّ يقع في شمال غرب العاصمة، و هو حيّ هادئ عادةً وسكّانه ميسورون.

وأُجلي عدد كبير من السكّان سريعًا من المنطقة التي دوّت فيها انفجارات عدّة، وفقًا لمقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت شرطة واشنطن بعد ظهر اليوم نفسه تسجيل عمليّتَي إطلاق نار أخريين في أحياء أخرى من العاصمة.

وأُحصيت 226 جريمة قتل في المدينة عام 2021، وهو رقم يزيد بنسبة 14% عن عام 2020.د

وقالت العمدة الديموقراطيّة للعاصمة الأمريكيّة موريل بوزر للصحافة: "نحن مصمّمون على مساعدة السكّان ووقف العنف المسلّح"، مشددة على أنّ "الوصول السهل إلى البنادق يجب أن ينتهي".