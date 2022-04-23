السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد المصابين بحادث إطلاق النار بالعاصمة الأمريكية واشنطن إلى 4 أشخاص

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

ارتفع عدد المصابين بحادث إطلاق النار بالعاصمة الأمريكيّة واشنطن إلى أربعة مصابين، حسب ما أعلنت الشرطة التي انتشرت بكثافة في الموقع وباشرت تعقّب أثر أحد الرجال.

وحسبما أفادت وكالة أنباء  "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، أصيب أربعة أشخاص بينهم فتاة تبلغ 12 عامًا جرّاء إطلاق النار، و نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى و باتت حالهم مستقرّة، وعولج شخص رابع في الستّينات من عمره في مكان الواقعة.

وقال ستيوارت إيمرمان، نائب رئيس شرطة واشنطن للصحفيّين "نبحث عن شخص" في إطار التحقيق هو ريموند سبينسر البالغ الثالثة و العشرين، وهو مطلوب بسبب صلات له بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، ومدعوّ للحضور إلى مركز الشرطة.

وبعد استدعائهم نحو الساعة 15,20 بالتوقيت المحلّي (19,20 بتوقيت جرينتش)، طوّق المنطقة عدد كبير من عناصر الأمن مزوّدين بنادق ودروعًا واقية، و فرضوا إغلاقًا أمنيًا في عدد من الجامعات و المدارس.

ووفقًا وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية دارت الوقائع في حيّ يقع في شمال غرب العاصمة، و هو حيّ هادئ عادةً وسكّانه ميسورون.

وأُجلي عدد كبير من السكّان سريعًا من المنطقة التي دوّت فيها انفجارات عدّة، وفقًا لمقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت شرطة واشنطن بعد ظهر اليوم نفسه تسجيل عمليّتَي إطلاق نار أخريين في أحياء أخرى من العاصمة.

وأُحصيت 226 جريمة قتل في المدينة عام 2021، وهو رقم يزيد بنسبة 14% عن عام 2020.د

وقالت العمدة الديموقراطيّة للعاصمة الأمريكيّة موريل بوزر للصحافة: "نحن مصمّمون على مساعدة السكّان ووقف العنف المسلّح"، مشددة على أنّ "الوصول السهل إلى البنادق يجب أن ينتهي".

شرطة تحقيق ارتفاع تبحث عن إطلاق نار الشرطة واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

ارتفاع عدد المصابين بحادث إطلاق النار بالعاصمة الأمريكية واشنطن إلى 4 أشخاص

الصين: 24411 إصابة جديدة بكورونا

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

أسعار واردات القمح فى كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى لها منذ 13 عاما

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس