تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-4-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 23-4-2022، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 31 17

الإسكندرية 26 16

وادي النطرون 31 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 16

بلطيم 26 16

مطروح 23 14

السلوم 24 15

سيوة 28 14

بورسعيد 25 16

دمياط 25 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 30 15

الإسماعيلية 31 14

السويس 31 14

العريش 24 15

رفح 23 14

رأس سدر 28 15

نخل 28 10

نويبع 31 19

طابا 30 20

كاترين 26 08

الطور 26 18

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 31 20

مرسى علم 31 21

الفيوم 31 15

بني سويف 31 16

المنيا 31 14

أسيوط 32 14

سوهاج 32 17

قنا 36 19

الأقصر 36 19

أسوان 37 20

إدفو 38 21

أبوسمبل 38 21

الوادي الجديد 34 16

شلاتين 33 19

أبو رماد 31 19

حلايب 30 18

رأس حدربة 32 19