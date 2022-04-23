السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يحث الأوكرانيين على مواصلة المقاومة ضد الهجوم الروسى

زيلينسكي
زيلينسكي

حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الأوكرانيين على مواصلة المقاومة ضد الهجوم الروسي على بلادهم. وقال زيلينسكي في رسالة الفيديو اليومية له في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت.  

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، قال: "يجب على الجميع أن يدافعوا عن أنفسهم ضد الاحتلال في كل فرصة".
وأضاف الرئيس: "يجب ألا يتعاون المواطنون مع الروس.. أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها وحدات روسية يجب أن يتسببوا في أكبر قدر من المشكلات لهم".

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمر زيلينسكي أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينكسي بعد لقاء مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر الفيديو للبحث في مدّ أوكرانيا بالقروض إن "الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط".

روسي هجوم على زيلينسكي الهجوم الروسي الأوكراني الروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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