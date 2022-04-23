لليوم الثالث على التوالى.. استمرار حملة النظافة المكبرة بأحياء القاهرة

اعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة استمرارا للجهود المبذولة على مدار اليومين الماضيين ولليوم الثالث على التوالي في شن الحملة المكبرة التي تجوب شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة في ظل الجولات التفقدية و المتابعات الميدانية للمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية للوقوف على حالة النظافة ورصد كافة تراكمات المخلفات والقمامة والتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة لرفعها طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة .

واكدت نائب المحافظ أن هناك حالة استنفار عام بأحياء المنطقة الجنوبية لتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم خلال الفترة الحالية بهدف الحفاظ على ما تم انججازه خلال اليومين الماضيين واستمرارا للجهود المبذولة لرصد ومتابعة بعض المواقع والشوارع والتي توجد بها مخلفات لرفعها على الفور .

واضافت عبدالمنعم ان الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين اصبح امرا ملحا وضروريا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالاضافة الى عودة المظهر الحضاري واللائق لشوارع العاصمة في ظل التطور الحضاري والعمراني التي تشهده البلاد لتتألق احياء المنطقة الجنوبية بما يتناسب مع اعمال التطوير وتحسين الخدمات .

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديري أفرع هيئة ٦ حملات النظافة المكثفة وشملت أعمال رفع مخلفات بنطاق دهحي مصر القديمة بجوار سور محطة مترو الملك الصالح وشارع مساكن التعاونيات وخلف مبنى جمعية رسالة بحي المقطم وارض الجمعية كما تم مواصلة حملة النظافة ورفع مخلفات الرتش والقمامة والأتربة من شارع ألاربعين ارض الخلواتي وشارع الجزائر بجوار سور مركز شباب المعادي الجديدة وشارع شرق وغرب السكة الحديد وشارع الامامين وجمال اللبان بحي البساتين و بنطاق حي طره .