شخص يحاول إضرام النار فى نفسه أمام المحكمة العليا بواشنطن

أفادت السلطات الأمريكية بأن شخصًا حاول إضرام النار في نفسه أمام مبنى المحكمة العليا الأمريكية القريب من مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة العليا باتريسيا ماكيب، إن الحادث وقع عند الساعة 18:30 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي أمام مبنى المحكمة.

وتعاملت شرطة المحكمة العليا والكابيتول ومقاطعة كولومبيا الفدرالية مع الحادث، حيث تم نقل الشخص المذكور للمستشفى، ولم يصب أحد بأذى باستثناء الشخص المتسبب بالحادث.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن ملابسات الحادث لا تزال غامضة، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن هوية الشخص الذي حاول إضرام النار في نفسه.

وأكدت "ماكيب"، أن المنطقة لا تزال مغلقة للتحقيق في الحادث.