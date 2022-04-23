مصرع وإصابة طفلين بعد تصادم دراجة بخارية بسيارة على طريق «المحلة - طنطا»

شهد طريق بشبيش التابع لدائرة مركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية حادثا مأساويا، حيث لقى طفل مصرعه وأصيب صديقه بإصابات بالغة نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية، وسيارة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة، كما تم نقل المصاب لتلقي العلاج من كسور وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق قرية بشبيش التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وشرطة النجدة ومباحث مركز المحلة الكبرى إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارتي إسعاف وبالمعاينة تبين وقوع حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة مما أدى لوفاة ربيع مسعد ١١ سنة تلميذ بالصف الخامس الابتدائي نتيجة نزيف بالمخ وكسور ناتجة عن الحادث وإصابة آخر يدعي البيلى أحمد ١٢ عاما بالصف السادس الابتدائي وتم نقلهما بواسطة الإسعاف إلى مستشفى المحلة العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول واستدعاء أهلية المصاب والمتوفي والتصريح بالدفن.