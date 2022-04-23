مصرللطيران تستقبل النادى الأهلى على متن رحلة خاصة من المغرب

قالت مصادر مطلعة بمصرللطيران، إنه سيتم استقبال بعثه النادي الأهلي على متن رحلة خاصة من المغرب، حيث تغادر بعثة النادي الأهلي في الخامسة والنصف فجر اليوم بتوقيت القاهرة من مطار الملك محمد الخامس بالمغرب علي متن رحلة خاصة للشركة الوطنية مصرللطيران رقم MS862 من طراز البوينج B737-800 قادمة إلى مطار القاهرة في تمام الساعة ١٠.٤٥ صباح اليوم.

وتوجهت مصرللطيران للنادي الأهلي بالتهنئ بالصعود إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطى فريق الرجاء المغربي.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات، وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.