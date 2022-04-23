دار الرافدين تطرح كتاب «خطط الشام 1/6» للمؤرخ محمد كرد على

صدر حديثا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع، كتاب جديد بعنوان "خطط الشام 1/6"، من تأليف المؤرخ والمفكر العراقي الراحل محمد كرد علي، مراجعة وتحقيق أحمد زياد.



والمؤرخ محمد كرد علي (1876ــ 1953) أحد المفكرين المعاصرين القلائل ممن روجوا في العصر الماضي إلي نوع من العلمانية ــ الإسلامية المعاصرة، وبشكل عضوي ومركز كما يقول الباحث الفلسطيني سليم تاماري في كتاب يتناول أحوال سوريا في خضم الحرب العالمية الأولي.

ويمكن اعتبار محمد كرد علي اليوم، من رواد الحداثة العربية في الفكر والصحافة والأدب، ضمن مجموعة ضمت كل من: أحمد زكي باشا من مصر، وجورجي زيدان، وشكيب أرسلان وعيسي المعلوف وأحمد رضا من لبنان، ومحمد رضا الشبيبي من العراق وغيرهم من الأسماء اللامعة مثل أخيه أحمد كرد علي وشكري العسلي.

ــ إطلالة علي تجربة المؤرخ محمد كرد علي في القاهرة

ولد محمد كرد علي في “السليمانية” شمال العراق لأب كردي وأم شركسية، وتعلم في الكتاب القراءة والكتابة والقرآن الكريم، ودرس المرحلة الإعدادية في المدرسة الرشدية، ثم أتم تعليمه الثانوي في المدرسة “العازرية” للراهبات العازريات في دمشق، التي أتقن فيها إلي جانب اللغة العربية اللغتين الفرنسية والتركية، وتفتحت قريحته مبكرا علي مطالعة الصحف والتبحر في كتب التراث.

استهوت الصحافة محمد كرد علي مبكرا، ليعهد إليه بتحرير جريدة “الشام" الأسبوعية عام 1892 بعد أن أمضي خمس سنوات كاتبا في قلم الأمور الأجنبية عام 1892 وهو في سن السابعة عشرة لإجادته التركية والفرنسية. أخذ محمد كرد علي في مراسلة جريدة “المقتطف” المصرية لمدة خمس سنوات، وقد شغفته القاهرة التي اعتبرها قبلة لكل مريدي نهضة العرب والمسلمين وكانت تجربة محمد علي باشا في الإصلاح والتحديث لما ينقضي ذكر أحوالها بعد، ليسافر محمد كرد علي إلي القاهرة سنة 1901 لابثا فيها حقبة قصيرة في تحرير جريدة “الرائد المصري” ويعود أدراجه إلي دمشق بعد تفشي الطاعون في القاهرة، وتبدأ فترة من الاضطرابات والملاحقات من البوليس التركي له، إذ أن محمد كرد علي لم يوقر الأتراك وطال ولاتهم بالنقد اللاذع في مقالاته كافة.

ويعود محمد كرد علي إلي القاهرة مرة أخري عام 1906 وينشر “المقتبس” المجلة الأشهر وقتها بعد جريدة “الجوائب”، التي أنشأها أحمد فارس الشدياق، وطار صيتها في الآفاق.

نشر محمد كرد علي في المقتبس البحوث العلمية والأدبية والتاريخية، كما تولي في الوقت ذاته تحرير جريدة “الظاهر” اليومية، ولما أغلقت دعاه الشيخ علي يوسف صاحب جريدة “المؤيد”، إلي التحرير فيها فعمل فيها حتي سنة 1908 حيث غادر القاهرة إلي الشام.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب “خطط الشام”: بين أيدينا كتاب هو محصّلة زهاء ثلاثين سنة استُغرِقت في جمع مادته والتأليف بينها وعرضها عرضًا مقروءًا مفهومًا لا يكتفي بالقديم كما هو ولا يتلقّف الجديد دون تمييز.

وموضوعه الرئيس خِطَط الشام الممتدّ من عَرِيش مصر إلى الفُرات، ومن سفوح طُوروس إلى أقصى البادية، والخِطَط إنما يُراد بها حضارة بلاد الشام وعمرانها وتاريخها ومناحي ثقافتها كافة من مدنية واجتماعية وسياسية، من ما قبل الإسلام حتى القرن العشرين، فلا يُتْرَكُ قطرٌ أو بلدة أو بُلَيدة أو قرية أو مزرعة أو جبل أو بناء أو أثَرٌ إلا ويُتَكلَّم عليه أو يُشار إليه تفصيلًا أو إيجازًا.

وفي المجلّدات الستة وقائعُ وكَوَائنُ وطرائفُ ومُلَحٌ وأخبارٌ ودقائقُ مُوَزَّعةٌ تنتقل من فترةٍ إلى أخرى وتحاول أحيانًا تقديم العِبَر أو دراسة الأدواء والعِلَل وما انتهت إليه. ويكاد يمرّ على نشر المجلّد الأول قرنٌ كاملٌ من الزمان، فَهَهُنا نقدّم الكتاب بطبعة جديدة وحلّة قشيبة بعد مراجعته والنظر فيه.