سهرات رمضانية الليلة.. محمود التهامى بالأمير طاز وبطولات رمضان بطلعت حرب

تعقد في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ندوة ثقافية لمناقشة كتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، للناقد والكاتب المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، ويناقش الكتاب الكاتب المسرحي أبو العلا السلاموني، وذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشير الكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا، في مقدمة كتابه “التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية”، إلى أنه: منذ الستينيات والمسرح في مصر يشهد بعض تجليات التجريب بدون ضجيج، وبدون ادعاء، كأنه كان تجريبا نابعا من ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية، ولم يكن نابعا من التطلع إلي الآخر، تقليدا أو نسخا لتجاربه، ومحاولة لزرعها في بيئتنا.

ويتابع “أبو العلا”: ولعل محاولات "توفيق الحكيم" في البحث عن قالب للمسرح العربي، ومحاولة "يوسف إدريس" لتأصيل مفهوم جديد للمسرح العربي، ومحاولات "سعد الله ونوس" في سوريا، وغيرهم، خير دليل علي أن التجريب لدينا لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء تلبية لاحتياجات وضرورة، ومن هذه الضرورة أن يكون لمسرحنا هوية، تجعله متميزا، وتجعله قادرا علي المنافسة، والتواجد والتجاور مع مسارح الدول الأخري خارج المنطقة العربية.

ــ محمود التهامي بالأمير طاز وبطولات رمضان بطلعت حرب

في سياق متصل، وفى إطار الاحتفالات الفنية والثقافية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم، يقام اليوم السبت 22 رمضان، عدد من الأنشطة بمراكز الابداع التابعة له.

ويستضيف قصر الأمير طاز بحي الخليفة الشيخ محمود التهامي وفرقته، حيث يقدم مجموعة من إبداعاته أبرزها "قمر٬ البردة٬ قاضي الغرام٬ أيام عمري، رسمتك يا حبيبي يا رفاق الصبر، أبا الزهراء، والله ما طلعت شمس ولا غربت، طلع البدر علينا"، " صعايدة يا رسول الله".

وفي مركز إبداع قبة الغوري بمنطقة الأزهر سيكون الجمهور أيضا على موعد مع عروض التنورة التراثية بقبة الغوري والتى تستمر في تقديم عروضها الإبداعية من نبع الحس الإسلامى الصوفي، وتقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية .

كما يستقبل بيت السحيمي بشارع المعز فرقة الموسيقى العربية شعبه الإنشاد الديني التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمنشدين .



ــ عمارة الدولة الأيوبية وتاريخها في بيت المعمار المصري

كما يشهد بيت المعمار المصري ــ بيت علي لبيب ــ بدرب اللبانة من ميدان القلعة، أمسية ثقافية بعنوان "عمارة الدولة الإيوبية وتاريخها"، يشارك فيها الباحث يوسف أسامة المتخصص في الآثار الإسلامية، وتدور حول السلطة الحاكمة في مصر في العصر الأيوبي مع ظروف العصر وأخطاره في تحويل المنشآت المعمارية في مصر لخدمة الدولة سواء في العمارة الحربية وقت الحروب مع الصليبيين، أو عمارة المدارس والخانقاوات لمحاربة المذهب الشيعي ونشر المذهب السني.

وفي مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، يقام صالون ذاكرة الوطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي بعنوان "رمضان شهر البطولات" ويستضيف عددا كبيرا من الضيوف ومنهم البطل محمد المصري صائد الدبابات والبطل والروائي أحمد ماضي ودكتور طارق منصور ودكتور أمير الشبل ودكتور أحمد أسامة عمر ويقدم ضيوف الصالون رؤية بانورامية عن كل روافد البطولات التي حدثت في شهر رمضان الكريم.

يلي الصالون حفل الفنان عبد الرحمن بلاله، ويغني عدد من الأغنيات منها : "احنا البلدي مفيش إلا إحنا"، "موال وأغنية الناس"، "القلب يعشق كل جميل"، "مكنش عشمي كده ياكريم"، "العسل المر"، "غريب الدار"، "متي ياكريم الحي"، "وداع رمضان" بالاضافة الي انشاد ديني ورباعيات شعرية .