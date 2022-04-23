«أخبار فاتتك».. فحص حسابات «زيلينسكي» المصرفية وأوروبا تستغني عن الغاز الروسي مؤقتا

شهد أمس الجمعة العديد من الأحداث المهمة التي شغلت الرأي العام، وتصدرت عمليات البحث على محرك البحث «جوجل»، والتي ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك»:

- إعلامي أمريكي يدعو لفحص حسابات زيلينسكي المصرفية قبل مساعدة أوكرانيا

دعا الإعلامي الأمريكي مقدم برامج "فوكس نيوز" تاكر كارلسون لفحص الحسابات المصرفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل تقديم مساعدات مالية وعسكرية إضافية لأوكرانيا.

وقال كارلسون، إن "البيت الأبيض أرسل خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار لأوكرانيا، والآن أعلن وزير الخزانة عن نصف مليار إضافية لدفع رواتب الموظفين الأوكرانيين".

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- النقد الدولي: الدول الأوروبية تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي لـ 6 أشهر فقط

صرح مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي بأن الدول الأوروبية ستتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي دون أن تواجه أي مشاكل لفترة 6 أشهر فقط، لتواجه صعوبات اقتصادية بعد ذلك.

وقال مدير القسم الأوروبي لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر في معرض حديثه عن سيناريوهات وقف توريدات الغاز من روسيا للاتحاد الأوروبي، إن "أوروبا قادرة على السيطرة على هذا الأمر لفترة الأشهر الستة الأولى، ولكن في موسم الشتاء سيكون هناك نقص".

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- الأرصاد: طقس السبت حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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- بعد تحذيرات «الصحة العالمية».. أبرز المعلومات عن الالتهاب الكبدي الوبائي الجديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار نوع جديد من الالتهاب الكبدي الوبائي الحاد، الذي يقضي تماما على الكبد في فترة قليلة، ويكثر بين الأطفال من عمر عام حتى 13 عاما.

يصيب المرض الكبد، وهو عضو حيوي لمعالجة العناصر الغذائية وتصفية الدم ومكافحة العدوى، يمكن أن يؤثر الالتهاب على وظائف الكبد، ويمكن أن يختلف المرض في شدته تبعًا للسبب، في حين أن بعض أنواع التهاب الكبد خفيفة ولا تتطلب علاجًا، يمكن أن تصبح الأشكال الأخرى من المرض مزمنة ومميتة.

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«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

قالت جدة الأشقاء الثلاثة إنهم فوجئوا بمكالمة هاتفية لهم لسرعة فتح ثلاثة عيون بالمقابر، وهنا فوجئت بالخبر وكادت أن تسقط مغشيًا عليها وعلمت أن المقابر من أجل دفن أحفادها، مؤكدة أنها كانت تتواصل معهم وكانت تحدثهم قبل الحادث وعندما وصل الخبر كانت الصدمة والفاجعة: “القرية كلها بتشهد بأخلاق أحفادي التلاتة، فهما كانوا ورود البلاد المضيئة”.

لقى ثلاثة أشقاء مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق ـ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وعقب الحادث دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، وتم نقل المصاب إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

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