نشرة منتصف الليل.. الأهلى والرجاء وإعلان البنوك عن إجازاتها فى شم النسيم

شهد النصف الآخر من اليوم ومع منتصف الليل العديد من الأحداث التي شغلت العالم، وجاء ذلك على أكثر من مستوى، سواء كان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وفي بداية يوم ٢٣ أبريل للعام ٢٠٢٢ نقدم لكم أبرز الأخبار وما يشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.



أسامة الأزهرى: المسلمون توقفوا عن تجديد نموذجهم المعرفى منذ 4 قرون (حوار)

أعلن الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن عملية تنقيح التراث لا تتوقف على أفراد أو جهات أو مؤسسات، بل تتوقف على المعيار والمنهج، مشددًا على ضرورة إعادة صناعة «النموذج المعرفى» للمسلمين للتكملة (اضغط هنا)



بقيمة 2.8 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط شحنة مخدرات فى الإسكندرية

استطاعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن توقف نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسمى شرطة للتكملة (اضغط هنا)

الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد تضييع النادي الاهلى لركلة جزاء في الدقائق الاولى من المباراة للتكملة (اضغط هنا)

الدفاع الروسية تعلن بدء عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول

كانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انها سوف تعود لعيش الحياة الطبيعية في مدينة ماريوبول وأنه صار بإمكان السكان التنقل بحرية في المدينة للتكملة (اضغط هنا)

شم النسيم وتحرير سيناء.. ما هي إجازة البنوك الرسمية؟

يستمر المواطنون في الٱقبال على ماكينات الصراف الآلي لسحب المرتبات والمعاشات، عقب إعلان البنك المركزي المصري عن إجازة البنوك المصرية خلال شم النسيم وعيد تحرير سيناء للتكملة (اضغط هنا).