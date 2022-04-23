السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة منتصف الليل.. الأهلى والرجاء وإعلان البنوك عن إجازاتها فى شم النسيم

النصف الأخر من العالم
النصف الأخر من العالم

شهد النصف الآخر من اليوم ومع منتصف الليل  العديد من الأحداث التي شغلت العالم، وجاء ذلك على أكثر من مستوى، سواء كان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وفي بداية يوم ٢٣ أبريل للعام ٢٠٢٢ نقدم لكم أبرز الأخبار وما يشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.
 

أسامة الأزهرى: المسلمون توقفوا عن تجديد نموذجهم المعرفى منذ 4 قرون (حوار)

أعلن الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن عملية تنقيح التراث لا تتوقف على أفراد أو جهات أو مؤسسات، بل تتوقف على المعيار والمنهج، مشددًا على ضرورة إعادة صناعة «النموذج المعرفى» للمسلمين للتكملة (اضغط هنا)
  

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم | المصري اليوم

بقيمة 2.8 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط شحنة مخدرات فى الإسكندرية

استطاعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن توقف نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسمى شرطة للتكملة (اضغط هنا)

تاجر مخدرات يسقط في كمين بـ100 طربة حشيش بالمنيا | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد تضييع النادي الاهلى لركلة جزاء في الدقائق الاولى من المباراة للتكملة (اضغط هنا)

قرعة دوري الأبطال| الأهلي يواجه الرجاء المغربي في دور الثمانية

الدفاع الروسية تعلن بدء عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول 

كانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انها سوف تعود لعيش الحياة الطبيعية في مدينة ماريوبول وأنه صار بإمكان السكان التنقل بحرية في المدينة للتكملة (اضغط هنا)

روسيا وأوكرانيا: قلق أمريكي وبريطاني من تقارير عن استخدام موسكو أسلحة كيمياوية في ماريوبول - BBC News عربي

شم النسيم وتحرير سيناء.. ما هي إجازة البنوك الرسمية؟
يستمر المواطنون في الٱقبال على ماكينات الصراف الآلي لسحب المرتبات والمعاشات، عقب إعلان البنك المركزي المصري عن إجازة البنوك المصرية خلال شم النسيم وعيد تحرير سيناء للتكملة (اضغط هنا).

لا يتوفر وصف.
ترويج النادي الأهلي وزارة الدفاع الروسية المواد المخدرة شرط قطاع مكافحة المخدرات رئيس الجمهور والمعاشات

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