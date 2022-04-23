السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«ناسا» تؤجل رحلة مركبتها المأهولة نحو المحطة الفضائية مرة أخرى

ناسا
ناسا

أعلنت وكالة ناسا أنها قررت تأجيل موعد رحلة مركبة Crew Dragon نحو المحطة الفضائية الدولية من 23 إلى 26 أبريل الجاري.

وقال بيان صادر عن الوكالة "تقرر تأجيل موعد انطلاق مركبة Crew Dragon مع الطاقم الجديد نحو المحطة الفضائية الدولية من 23 حتى 26 أبريل الجاري، التأجيل سببه هو أن مركبة Endeavour التي ستعود من المحطة نحو الأرض قد تأجل موعد عودتها من 19 حتى 23 هذا الشهر".

وأضاف البيان "انفصال مركبة Endeavour عن المحطة سيخلي لمركبة Crew Dragon مكانا لتلتحم بالمحطة، نخطط لإطلاق الأخيرة في 26 أبريل بتمام الساعة 4:15 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (11:15 بتوقيت موسكو تقريبا)".

ومن المفترض أن ترسل مركبة Crew Dragon إلى مدارات الأرض على متن صاروخ من نوع Falcon 9 سيطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وستحمل إلى المحطة رواد ناسا: كيل ليندغرين، وروبيرت هاينز، ووجيسيكا واتكينز، إضافة إلى الرائدة، سامانثا كريستوفوريتي التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

وبالإضافة للرواد الأمريكيين يوجد على متن المحطة الفضائية الدولية 3 رواد روس هم: أوليغ أورتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كورساكوف.

فضائية محطة الفضاء ناسا محطة المحطة الفضائية الفضاء فضائي

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