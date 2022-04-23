التشيك تطلب منحها مقعد روسيا فى مجلس حقوق الإنسان

بعد تعليق عضوية موسكو..

أعلنت الخارجية التشيكية عن تقدم براغ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب منحها مقعد روسيا في المجلس، بعد تعليق عضوية موسكو فيه على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية التشيكية على "تويتر"، إن التشيك تريد أن تحل محل روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وتقدمنا بطلب للعضوية، مشيرة إلى أن دعم حقوق الإنسان من أولويات الحكومة التشيكية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم 7 أبريل الجاري قرارا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

وصوتت لصالح القرار 93 دولة مقابل 24 صوتا ضده وامتنعت 58 دولة عن التصويت.

وعلى صعيد آخر، سجلت التشيك وأستراليا 55400 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وسجلت التشيك 3584 إصابة جديدة بكورونا.

وذكر راديو “براغ الدولي”، في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في التشيك يبلغ الآن 40 ألفا و22 حالة.