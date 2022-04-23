السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين مخزن البلاستيك المحترق بالمهندسين

حريق مخزن
حريق مخزن

يجري خبراء المعمل الجنائي بالجيزة معاينة تصويرية لموقع حريق مخزن لمنتجات البلاستيك داخل أحد العقارات بشارع لبنان بمنطقة المهندسين عقب تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع لبنان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات للسيطرة على الحريق الذي نشب في إحدى العمارات بشارع لبنان بمنطقة المهندسين.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العمارات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

وحاول الأهالي السيطرة على الحريق لمنع امتداده في المساكن المجاورة، وتصاعدت أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل العمارة التي يوجد بها الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

غرفة عمليات شرطة النجدة مهندسين العقارات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق معاينة تصويرية سيطرة على الحريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

المعمل الجنائى يعاين مخزن البلاستيك المحترق بالمهندسين

موعد أذان الفجر في محافظات مصر في اليوم الثاني والعشرون من رمضان

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

إعلامى أمريكى يدعو لفحص حسابات زيلينسكى المصرفية قبل مساعدة أوكرانيا

النيابة تأمر بحبس اثنين وضبط وإحضار آخرينَ في واقعة «العقاقير الطبية المغشوشة» بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس