المعمل الجنائى يعاين مخزن البلاستيك المحترق بالمهندسين

يجري خبراء المعمل الجنائي بالجيزة معاينة تصويرية لموقع حريق مخزن لمنتجات البلاستيك داخل أحد العقارات بشارع لبنان بمنطقة المهندسين عقب تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع لبنان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات للسيطرة على الحريق الذي نشب في إحدى العمارات بشارع لبنان بمنطقة المهندسين.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العمارات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

وحاول الأهالي السيطرة على الحريق لمنع امتداده في المساكن المجاورة، وتصاعدت أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل العمارة التي يوجد بها الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.