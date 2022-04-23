أمين مفتاح كنيسة القيامة يكشف تفاصيل تفتيش القبر المقدس يوم سبت النور (حوار)

يحتفل الأقباط اليوم السبت، بسبت الفرح المعروف باسم "سبت النور"، وهو اليوم الذى يسبق عيد القيامة المجيد، إذ يستعد مسيحيو العالم اليوم للطقس الأهم وهو ظهور النور المقدس منبعثًا من قبر المسيح يوم السبت، والمعروف باسم «سبت النور».

وتزامنا مع ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح بالقدس حاورت الدستور أديب جودة الحسينى، أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس بالقدس الشريف.

وإلى نص الحوار:

في البداية.. ما هي قصة حمل مفاتيح كنيسة القيامة؟

في العام ١١٨٧ عندما حرر القائد صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس من يد الصليبيين وفي موضوع كنيسة القيامة بالذات أحب أن يحذو حذو خليفة المسلمين عمر بن الخطابة والذى عندما دخل بيت المقدس فاتحا في عام ٦٣٧ م وهب المسيحيين الأمن والأمان عن طريق العهدة العمرية الشهيرة والتي خطها بيديه فكانت شرارة النور أضاءت أرجاؤها المعمورة بما يسمى التسامح الإسلامي المسيحي، وعند دخول صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس وبعد وفاة خليفة المسلمين عمر صاحب العهدة العمرية والتي اختفت هذه العهدة الشريفة بوفاته حيث جاء بعض من السلاطين والذين عاثوا في بيت المقدس دماراً ومنهم الحاكم بأمر الله والذي أمر بهدم كنيسة القيامة المقدسة في 28 سبتمبر 1009 للميلاد ضاربا بعرض الحائط وصية خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، فاراد صلاح الدين إحياء هذه العهدة العمرية من جديد، فكانت فكرته أن جمع رؤساء الكنائس المسيحية في ذلك الحين وأشار عليهم بأن يقوموا بتسليم مفاتيح كنيسة القيامة لعائلتي (آل غضية) والذين كانوا في ذلك الحين شيوخ المسجد الأقصى المبارك ليكونوا أمناء على الكنيسة ومفاتيحها ولكي يراعوها حق رعاية، والسبب الرئيس لأمانة عائلتي لمفاتيح الكنيسة هي بأن نسبها يعود للنبي محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث إنه جاء بعد صلاح الدين أحد السلاطين لا يستطيع العبث بكنيسة القيامة ومفاتيحها مؤتمنة بيد آل بيت رسول الله، هذه الفكرة نالت إعجاب رؤوساء الكنائس ووافقوا على تسليم مفاتيح الكنيسة ليد عائلتي (آل غضية) ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا تتوارث العائلة هذه الوظيفة الشريفية والتي لا تتقاضى عليها أجرا من أي من الطوائف والتي لها حقوقها داخل الكنيسة ومنهم، الكاثوليك، الروم الأرثوذوكس، والأرمن الأرثوذوكس، والأقباط الأرثوذوكس، والسريان الأرثوذكس، وفي ذلك الحين كانت حقوق داخل كنيسة القيامة أيضا لطائفة الأحباش الأرثوذوكس.

ما تفاصيل تفتيش القبر المقدس يوم سبت النور؟

يتم تفتيش مقمورة القبر المقدس مرة في كل عام وهو يوم سبت النور وذلك قبيل انبثاق النور المقدس، حيث وحسب الستاتيكو المتبع أي (الوضع القائم) والذي تحترمه جميع الطوائف وجميع الحكومات يتم في تمام الساعة ١١:٥٥ ظهرا بدخول أمين مفتاح الكنيسة يرافقه مطران من طائفة الروم الأرثوذوكس ومطران من الأرمن الارثوذوكس إلى داخل مقمورة القبر ويتم تفتيش المقمورة بأنها خالية من أي شعلة أو مواد مشتعلة، وبعد التدقيق والتفتيش تقوم طائفة الروم الأرثوذوكس بإغلاق الباب الخارجي لمقمورة القبر المقدس بالشمع الساخن والممزوج بالعسل، وبعد إغلاق البوابة بإحكام يتم حفل ختم القبر، حيث يقوم أمين مفتاح كنيسة القيامة أديب جودة الحسيني بوضع ختمه الخاص على الشمع المقدس وذلك إيذانا ببدء عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية كما جرت العادة.

وبعد الانتهاء من احتفال ختم القبر المقدس يصطحب أديب جودة الحسيني مطارنة الروم الأرثوذوكس إلى صالون بطريركية الروم الأرثوذوكس حيث يكون في انتظاره بطريرك القدس للروم الأرثوذوكس البطريرك ثيوفيلوس الثالث حينها يقوم أديب جودة الحسيني بتهنئة نيافة البطريرك بعيد الفصح المجيد ويخبره بتفاصيل بنتائج تفتيش مقمورة القبر المقدس وختمه بالشمع المقدس وأنه جاء لاصطحابه لكنيسة القيامة من أجل إقامة الصلوات وانبثاق النور المقدس، وبعدها يصطحب أديب جودة الحسيني البطريرك بموكب مهيب حتى كنيسة القيامة ويتم نزع الشمع المقدس من على بوابة مقمورة القبر المقدس ويدخل غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث إلى داخل المقمورة في تمام الساعه الثانية ظهرا حيث يقيم الصلوات ويخرج وبيديه شعل النور المقدس ويتم بعد ذلك توزيع النور على المحتفلين والذين يكونون على أهبة الاستعداد حاملين الشموع بأياديهم لإضاءتها بالنور المقدس، يذكر بأن هذا النور يتم توزيعه على جميع الكنائس في بيت المقدس وجميع الكنائس المنتشرة في أنحاء العالم.

كيف يرى الفلسطينيون عهد السيسي؟

الفلسطينيين يرون بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الود والأخوة بين الشعوب حيث بحنكته وحكمته استطاع أن يبني علاقات متينة بين الدول وقاداتها هذا من الناحية العالمية وأما من الناحية المصرية فالفلسطينيون يفتخرون بفخامة الرئيس ويرون بعهده عهد الرفعة والتطور والازدهار لمصر الحبيبة ازدهار الإعمار والتعليم وإيجاد سبل العمل وخفض البطالة، حيث حلق بحكمته وحبه لشعبه وبلده مصر عاليا ونتمنى له النجاح والتوفيق.

متى بدأت علاقة أسرتك بصلاح الدين الأيوبي؟

العلاقة بين عائلتي وصلاح الدين الأيوبي بدأت في عام فتح المدينة المقدسة عام ١١٨٧ م.

في رأيك.. هل تولى أسرة مسلمة لمفتاح كنيسة القيامة تنعكس على علاقات المسلمين والمسيحين بالقدس؟

أمانة مفاتيح كنيسة القيامة هي شعار التعايش الإسلامي المسيحي السمح والذي تفتخر به العائلة ويفتخر به أيضا إخواننا المسيحيون حيث خدمة عائلتي كنيسة القيامة وحافظت عليها بكل السبل، وهي أمانة نفتخر ونعتز بها، وهي ليست فخرا فقط لعائلتي وإنما هي فخر للأمة الإسلامية والعربية بأن تكون مفاتيح أم الكنائس، والتي تعتبر من أقدس مقدسات العالم المسيحي في العالم، في حفظ وائتمان عائلتي المسلمة الشريفة.

ما هو دور ومهمة حامل مفاتيح كنيسة القيامة وكيف حافظت على مفاتيح الكنيسة؟

مهمة أمين مفتاح الكنيسة أولا المحافظة على قدسية المكان، ومد يد العون لكل زائر داخل الكنيسة وخصوصا في موسم الأعياد، حيث تزدحم كنيسة القيامة بالوافدين والحجيج فمنهم من يفقد مرافقيه، ومنهم من يحتاج لرعاية طبية، ومنهم من يفقد حوائجه، بالإضافة إلى استقبال كبار الزوار الوافدين لكنيسة القيامة، حيث إن هناك بروتوكول خاص وهو عندما يتم وصول شخصية مثل رؤوساء الدول أو الوزراء أو السفراء والقناصل حينها يتم اصطفاف رجال الدين خارج بوابة الكنيسة وأنا أكون من بين المستقبلين لهذه الشخصيات وعند الاقتراب أعرفه بنفسي وبوظيفتي وتاريخ عائلتي وأقدم له مفتاح الكنيسة لينال بركته.، والوظيفة الأخيرة هي حامل ختم القبر المقدس والذي ذكرت لك في بداية الحديث كيف يتم تفتيش مقمورة القبر وبعدها وضع ختمي الخاص على الشمع المقدس.

وما هي وظيفتك خلال استقبال النور المقدس وسبت النور؟

بعد خروج النور المقدس نحتفل مع غبطة البطريرك والمطارنة والرهبان والحجاج بانبثاق النور المقدس، ونحاول قدر المستطاع مساعدة من لم يستطع إضاءة شموعه بسبب عجزه أو أي سبب آخر يمنعه من الوصول إلى إضاءة شموعه، ونراقب بأن جميع الأمور تسير حسب البروتوكول المتبع.

ما آخر تطورات الترميم في كنيسة القيامة؟

الترميمات في كنيسة القيامة لا تتوقف، فموقع كنيسة القيامة موقع حساس هو يقع داخل البلدة القديمة في القدس الشريف، البناء مقام على جبل طبيعته رطبة، وكما نعلم بأن الرطوبة بحاجة إلى رعاية مستمرة ولهذا السبب الترميمات دائما مستمرة داخل وخارج كنيسة القيامة دون توقف وذلك للمحافظة على آثارها وقدسيتها العظيمة، قبل أشهر قليلة تم الاتفاق بين رؤوساء الكنائس على ترميم أرضية كنيسة القيامة وبالفعل بدأت أعمال الترميم في مناطق ضيقه ومحصورة جدا وحرص رؤساء الكنائس على سلامة الحجاج وفي هذه الأيام تم إيقاف العمل بأمر رؤوساء الكنائس على أن يتم مسار الترميم بعد عيد الفصح المجيد وذلك للمحافظة على سلامة الحجيج والوافدين وسير الصلوات كما هو المعهود دون التضييق عليهم.

إذن من يتحمل نفقات ترميمها؟

الدعم ياتي من قبل الكنائس والمتبرعين والداعمين كل لكنيسته، وهناك أيضا رؤساء دول وملوك يتبرعون دائما لكنائسهم من أجل استمرار الترميمات داخل الكنيسة فالمحسنين كثر والحمد لله.

ما تفاصيل الأزمة الأخيرة بشأن اعتداءات الحكومة الإسرائيلية على عدد من ممتلكات الكنائس بالقدس؟

الاعتداءات الإسرائيلية على ممتلكات الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين لم تتوقف منذ أن تم احتلال فلسطين عام ١٩٤٧ مرورا باحتلال القدس الشرقية عام ١٩٦٧، دولة الاحتلال تتفنن بمصادرة الممتلكات وخلق قوانين تساعدها على وضع اليد وحتى تلجأ إلى الحيل الخبيثه لوضع اليد على ممتلكات الفلسطينيين ومصادرتها كما هو الحال في وضع اليد على ممتلكات الكنائس مثل أملاك كنيسة الروم الأرثوذوكس والتي تدعي بأنها قامت بشراء ممتلكاتها بالاحتيال وهذا ما ترفضه الكنيسة الأرثوذكسية وعلى رأسها غبطة بطريرك المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث، حيث ما زال يجاهد ويقاتل بشراسة لا مثيل لها لاستعادة ممتلكات الكنيسة بشتى الطرق وغبطته على العهد والوعد ودائما في مقدمة المجاهدين والمدافعين عن الحقوق المسلوبة من قبل الاحتلال عن ممتلكات الكنائس المسيحية والإسلامية على حد سواء.

ما هي قصة الخلافات بين الأقباط والأحباش على دير السلطان؟

قضية دير السلطان قضية سياسية بحتة، أنا كأمين مفتاح كنيسة القيامة على اطلاع تام بقضية دير السلطان القبطي الأصل والمنشأ، دير السلطان هو دير قبطي بحت، بدأت حكايته عندما اشترت طائفة الأرمن حقوق الإثيوبين في كنيسة القيامة وتم خروجهم من الكنيسة ولم يكن لهم مكان يلجئون له، فقام الإخوة الأقباط باستضافتهم في دير السلطان حيث كانوا في ذلك الحين ينتظرون وصول الدعم المادي لهم من بطريرك إثيوبيا، لكن مرت السنين ومع الأسف استوطن الإثيوبيين في دير السلطان وعندما طلبت منهم طائفة الأقباط صاحبة الحقوق الشرعية على دير السلطان إرجاع الدير للكنيسة القبطية المستضيفه لطائفة الأحباش رفض الأحباش تسليم الدير، حينها أقامت بطريركية الأقباط دعوة في المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى جهة قضائية في دولة إسرائيل وفي العام ١٩٧٠ حصلت البطريركية القبطية على قرار إخلاء للأحباش من دير السلطان وتسليمه لطائفة الأقباط لكن تدخلت القوى السياسية الداعمة للأحباش وانتزعت مفاتيح دير السلطان من طائفة الأقباط وتم تسليمها بالخدع إلى الطائفه الحبشية والتي ما زالت ترفض حتى يومنا هذا تسليم دير السلطان القبطي إلى أصحابه الشرعيين وذلك بدعم ومساندة دولة الاحتلال.

كيف تعاملت كنيسة القيامة مع الاحتفالات أثناء أزمة كورونا؟

كارثة كورونا غزت العالم في العام ٢٠٢٠ حيث وصلت ذروتها أيضا إلى فلسطين وعلى إثرها تم إغلاق أبواب الكنائس والمساجد والمعابد والأماكن العامة والخاصة في فلسطين أسوة بما اتبعه العالم، ففي هذه الفترة والتي دامت عاميين متتالين تم إغلاق كنيسة القيامة واتباع الإجراءات الخاصة والتي فرضتها وزارة الصحة من أجل حماية الأفراد، وتم خلال السنتين الماضيتين إلغاء الاحتفالات بالأعياد المجيدة، لكن في هذا العام ٢٠٢٢ تمت الموافقة على إقامة احتفالات عيد الفصح المجيد لكن بشروط فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلية، حيث إنها في بداية الأمر سمحت لما يقارب الألف حاج بتواجده داخل الكنيسة، هذا القرار أثار حفيظة رؤوساء الكنائس حيث أصدر غبطة بطريرك المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث منشور استنكار على تدخل شرطة الاحتلال بشؤون الكنيسة، يذكر بأن شرطة الاحتلال عاودت ونشرت بأنها ستسمح لألفين من الحجاج بالاحتفال وحتى هذه اللحظة رؤوساء الكنائس يعترضون على تدخل شرطة الاحتلال بشؤون الكنيسة ويعتبرون بأن حق العبادة في الكنائس والمساجد هو حق لكل مؤمن يود فيه التقرب إلى الله لممارسة الشعائر الدينية ولا يحق لأي مؤسسة كانت حكومية أو غير حكومية بمنع أو تحديد إعداد الحجيج والذين أتوا من بقاع الأرض لأداء هذه الفريضة الدينية المقدسة.