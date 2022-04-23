موعد أذان الفجر في محافظات مصر في اليوم الثاني والعشرون من رمضان

يحل علينا اليوم الثاني والعشرون من رمضان، وننشر لكم مواقيت الصلاة و وقت الإمساك و موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في القاهرة

وقت الإمساك : 03:37 ص

موعد اذان الفجر : 3:47 ص

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:27 م

موعد اذان العشاء : 7:50 م

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في الإسكندرية

وقت الإمساك : 03:40 ص

موعد اذان الفجر : 3:50 ص

موعد اذان الظهر : 11:59 ص

موعد اذان العصر : 3:36 م

موعد اذان المغرب : 6:34 م

موعد اذان العشاء : 7:58 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في الجيزة

وقت الإمساك : 03:37 ص

موعد اذان الفجر : 3:47 ص

موعد اذان الظهر : 11:54 ص

موعد اذان العصر : 3:30 م

موعد اذان المغرب : 6:27 م

موعد اذان العشاء : 7:50 م

مواعيد الصلاة اليوم في دمياط

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في دمياط

وقت الإمساك : 03:32 ص

موعد اذان الفجر : 3:42 ص

موعد اذان الظهر : 11:51 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:27 م

موعد اذان العشاء : 7:51 م

مواعيد الصلاة اليوم في الغردقة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في الغردقة

وقت الإمساك : 03:33 ص

موعد اذان الفجر : 3:43 ص

موعد اذان الظهر : 11:43 ص

موعد اذان العصر : 3:15 م

موعد اذان المغرب : 6:14 م

موعد اذان العشاء : 7:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في دسوق

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في دسوق

وقت الإمساك : 03:37 ص

موعد اذان الفجر : 3:47 ص

موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:33 م

موعد اذان المغرب : 6:31 م

موعد اذان العشاء : 7:55 م