السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد أذان الفجر في محافظات مصر في اليوم الثاني والعشرون من رمضان

أذان
أذان

يحل علينا اليوم الثاني والعشرون من رمضان، وننشر لكم مواقيت الصلاة و وقت الإمساك و موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في القاهرة

وقت الإمساك : 03:37 ص

موعد اذان الفجر : 3:47 ص

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:27 م

موعد اذان العشاء : 7:50 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في الإسكندرية

وقت الإمساك : 03:40 ص

موعد اذان الفجر : 3:50 ص

موعد اذان الظهر : 11:59 ص

موعد اذان العصر : 3:36 م

موعد اذان المغرب : 6:34 م

موعد اذان العشاء : 7:58 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في الجيزة

وقت الإمساك : 03:37 ص

موعد اذان الفجر : 3:47 ص

موعد اذان الظهر : 11:54 ص

موعد اذان العصر : 3:30 م

موعد اذان المغرب : 6:27 م

موعد اذان العشاء : 7:50 م

 

txt

موعد عيد الفطر 2022 في الدول العربية والعطلات الرسمية

txt

ملخص الحلقة 21 من الكبير أوي 6| عروسة ترعب عائلة الكبير ومربوحة تتنكر في كلاون

مواعيد الصلاة اليوم في دمياط 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في دمياط

وقت الإمساك : 03:32 ص

موعد اذان الفجر : 3:42 ص

موعد اذان الظهر : 11:51 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:27 م

موعد اذان العشاء : 7:51 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الغردقة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في الغردقة

وقت الإمساك : 03:33 ص

موعد اذان الفجر : 3:43 ص

موعد اذان الظهر : 11:43 ص

موعد اذان العصر : 3:15 م

موعد اذان المغرب : 6:14 م

موعد اذان العشاء : 7:33 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في دسوق 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في دسوق

وقت الإمساك : 03:37 ص

موعد اذان الفجر : 3:47 ص

موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:33 م

موعد اذان المغرب : 6:31 م

موعد اذان العشاء : 7:55 م

وقت الامساك موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

المعمل الجنائى يعاين مخزن البلاستيك المحترق بالمهندسين

موعد أذان الفجر في محافظات مصر في اليوم الثاني والعشرون من رمضان

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

إعلامى أمريكى يدعو لفحص حسابات زيلينسكى المصرفية قبل مساعدة أوكرانيا

النيابة تأمر بحبس اثنين وضبط وإحضار آخرينَ في واقعة «العقاقير الطبية المغشوشة» بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس