موعد أذان الفجر في محافظات مصر في اليوم الثاني والعشرون من رمضان
يحل علينا اليوم الثاني والعشرون من رمضان، وننشر لكم مواقيت الصلاة و وقت الإمساك و موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة
مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في القاهرة
وقت الإمساك : 03:37 ص
موعد اذان الفجر : 3:47 ص
موعد اذان الظهر : 11:53 ص
موعد اذان العصر : 3:29 م
موعد اذان المغرب : 6:27 م
موعد اذان العشاء : 7:50 م
مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية
مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في الإسكندرية
وقت الإمساك : 03:40 ص
موعد اذان الفجر : 3:50 ص
موعد اذان الظهر : 11:59 ص
موعد اذان العصر : 3:36 م
موعد اذان المغرب : 6:34 م
موعد اذان العشاء : 7:58 م
مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة
مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في الجيزة
وقت الإمساك : 03:37 ص
موعد اذان الفجر : 3:47 ص
موعد اذان الظهر : 11:54 ص
موعد اذان العصر : 3:30 م
موعد اذان المغرب : 6:27 م
موعد اذان العشاء : 7:50 م
مواعيد الصلاة اليوم في دمياط
مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في دمياط
وقت الإمساك : 03:32 ص
موعد اذان الفجر : 3:42 ص
موعد اذان الظهر : 11:51 ص
موعد اذان العصر : 3:29 م
موعد اذان المغرب : 6:27 م
موعد اذان العشاء : 7:51 م
مواعيد الصلاة اليوم في الغردقة
مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في الغردقة
وقت الإمساك : 03:33 ص
موعد اذان الفجر : 3:43 ص
موعد اذان الظهر : 11:43 ص
موعد اذان العصر : 3:15 م
موعد اذان المغرب : 6:14 م
موعد اذان العشاء : 7:33 م
مواعيد الصلاة اليوم في دسوق
مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق هجري 22 رمضان 1443 في دسوق
وقت الإمساك : 03:37 ص
موعد اذان الفجر : 3:47 ص
موعد اذان الظهر : 11:56 ص
موعد اذان العصر : 3:33 م
موعد اذان المغرب : 6:31 م
موعد اذان العشاء : 7:55 م