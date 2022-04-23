السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

5 إجراءات تضمن موافقة «القومى للترجمة» على ترجمة كتابك

المركز القومى للترجمة
المركز القومى للترجمة

كثيرون لا يعلمون الخطوات المتبعة لترجمة مؤلفاتهم إلى لغات أخرى من خلال المراكز الرسمية المنوطة بالترجمة، مثل المركز القومي للترجمة الذي يعد أكبر مراكز الترجمة في الشرق الأوسط منذ أن تأسس عام 2000؛ وهي الخطوات التي أعلن عنها الموقع الرسمي للمركز؛ ونقدمها لك في السطور التالية:

1- إذا كان كتابك عمل موسوعي أو معجم من المعاجم العلمية المبسطة التي تخاطب القاريء العام كل ما عليك سوى أن تتقدم إلى المركز القومي للترجمة لترجمته.

2- أحرص على أن يتضمن كتابك على مراجع، وهو ما يقوم بدور إيجابي في توجيه المترجم وتدقيق الهوامش والتعليقات والشروح.

3- ضرورة وجود مقدمة علمية لكتابك، يكتبها المترجم أو المراجع أو متخصص في مادة الكتاب، تلقي الضوء على أهمية العمل وتحاور أفكاره أو ترد عليها إذا اقتضي الأمر.

4- أحرص على  المزيد من الاهتمام بالتحرير والصياغة والعناوين الرئيسية والفرعية والأسماء والاقتباسات المكتوبة بلغة أجنبية.

5- ضرورة بذل جهد أكبر في عملية التصحيح والتدقيق اللغوي والأخطاء البصرية وأخطاء الجمع التصويري.

جدير بالذكر، أن المشروع القومي للترجمة الذي احتفل مع بداية 2006 بإصدار الكتاب رقم 1000، يعد أهم الحلقات في سلسلة طويلة من الجهود المبذولة في مجال الترجمة في تاريخنا الحديث بدأت مع إنشاء مدرسة الألسن في مطلع القرن التاسع عشر.

واستطاع المشروع على مدى عشر سنوات أن يحقق من النتائج الإيجابية ما أكسبه المصداقية والاحترام في عالم الثقافة العربية، باعتباره المحاولة العلمية الأكثر جدية واستمرارًا، في مدى تقليص الهوة بيننا وبين من سبقونا على هذا الطريق.

وقد تفرد عن كل ما سبقه بميزات متعدده أبرزها الترجمة عن اللغات الأصلية، وتعدد اللغات المترجم عنها فيما يقرب من ثلاثين لغة، والتوازن بين المعارف المختلفة لسد النقص في المكتبة العربية، وترجمة قدر لا بأس به من الأصول المعرفية ، فضلًا عن الأعمال المعاصرة التي تصل للقاريء العربي بالثقافة العالمية في تحاولاتها المتسارعة.

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي مشروع الترجمة العكسية عمل موسوعي المعاجم العلمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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